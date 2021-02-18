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Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli’nde sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisi arttıran kar yağışı devam ediyor.
Genel 18.02.2021, 13:23
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Kırklareli’nde sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisi arttıran kar yağışı devam ediyor.
Kırklareli’nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösteriyor. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar telefonları ile fotoğraf çekildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının yerini yağmura bırakacağı bekleniyor.