Kırklareli’nde ilk teravihte vatandaşlar camileri doldurdu

Ramazan ayı kılınan ilk teravih namazıyla başlarken, Kırklareli’nde vatandaşlar camileri doldurdu.

Kırklareli’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İslam dünyasının özlemle beklediği Ramazan ayının ilk teravih namazında çocuğundan yaşlısına tüm vatandaşlar camileri doldurdu. Kent merkezinde başta Hızırbey Camisi olmak üzere tüm camiler doldu. Hızırbey Cami imamı Zaim Işık vaaz verdi. Vaazın ardından namaz kılındı.

Namaz sonrası eller semaya açılarak dua edildi.