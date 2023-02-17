Kırklareli’nde bin 137 depremzede misafir ediliyor

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla gerçekleşen depremden etkilenen bin 137 depremzede Kırklareli’nde misafir ediliyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde 7,7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası bin 137 depremzede Kırklareli’nde yakınları ile hayırseverler ve belediyelerce kira bedelleri karşılanan evlerde geçici olarak ağırlanıyor.

Öte yandan, 2 yaralı depremzedenin tedavisi de Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.