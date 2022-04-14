Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Kırklareli’nde ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’ yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları ile ilgili “Ben Olsaydım” temasıyla, İlçelerde tamamlanan çalıştayların ardından “Bağımlılıkla Mücadele İl Çalıştayı” Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in Başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdare Cazibe Merkezinde gerçekleşen çalıştayda konuşan Vali Osman Bilgin bağımlılıkla mücadelenin önemine değinerek bağlı olan vatandaşları kurtarmak için çok çaba sarf ettiklerini söyledi.

Dünyanın hızla değiştiğini söyleyen Bilgin “Bu durumda bazı insanlar buna ayak uyduramıyor. Burada da sosyolojik çalışmaların önemi ortaya çıkıyor. Maalesef toplumdaki sosyalleşme kavramının daha çok bireyselleşmeye dönüşmesiyle birlikte bağımlılık ilgili sıkıntılar doğmaya başlıyor” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit’te ilçede yapılan çalıştay hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ayçin Uğur sunum yaptı.