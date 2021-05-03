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Kırklareli’nde 3 Haitili Müslüman oldu

Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören 3 Haiti uyruklu öğrenci Müslüman oldu.

Genel 03.05.2021, 11:44
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Kırklareli’nde 3 Haitili Müslüman oldu

Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören 3 Haiti uyruklu öğrenci Müslüman oldu.

Kırklareli’nde eğitim ve öğreti hayatını sürdüren 3 Haiti uyruklu üniversite öğrencisi Müslümanlığı seçti. Müslüman olmak için Kırklareli İl Müftülüğüne başvuran Delex Jenpıerre, Moise Negrıel ve Nygel Duprat için ihtida merasimi yapıldı. İl Müftüsü Aydın Yığman 3 öğrenciye İslam’ın temel prensipleri hakkında bilgi vererek kelime-i şehadeti söyletti ve tebrik etti. Yığman Müslümanlığı tercih eden 3 öğrenciye İslamla ilgili kitaplar ve Kuran-ı Kerim hediye ederek ihtida belgelerini takdim etti.
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