Kırklareli’den deprem bölgesine yardım kampanyası

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan deprem sonrası Kırklareli’de yardım kampanyası başlatıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Kırklareli’de yarım kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar hazırladıkları battaniye, uyku seti, çocuk bezi ve kullanılmamış kıyafetlerden oluşan yardım paketlerini Kırklareli Zabıta Müdürlüğüne getirdi.

Hazırladığı yardımları Zabıta Müdürlüğüne getiren Fatma Pamuk, herkesi kampanyaya davet ettiğini vurgulayarak, "Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun; çok üzüldüm, sanki burada olmuş gibi hissettim. Rabbim ölenlere rahmet, yararlılara ve hasta olanlara da şifalar versin. Evinde ne varsa getirsinler. Ben daha getirecektim, soğuktan getiremedim. Yarın yine getireceğim. Vatandaşlar ellerinde ne varsa getirsinler. Böyle durumlarda ihtiyaç" dedi.

Bakkal Ve Perakendeciler Odası Başkanı Hikmet Ay da, herkesi kampanyaya duyarlı olmaya davet etti. Ay, devamında, "Sabah talihsiz bir olay oldu, deprem oldu. Çok acı kayıplarımız var. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yardımlarından dolayı da tüm Kırklareli halkına teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Oda olarak tüm üyelerimize mesaj attım. Bütün halkımızın da duyarlı olup deprem bölgesine yardım göndermesini dileriz" şeklinde konuştu.