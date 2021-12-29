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Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu dünden bu yana evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince tahliye edildi.

Genel 29.12.2021, 16:38
Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı

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KIRKLARELİ (AA) - İlçede sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi taştı.

Yıldırım Mahallesi'nde iki katlı evde mahsur kalan aile 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bot ve merdiven yardımıyla 3'ü çocuk 8 kişiyi evlerinden alarak güvenli bölgeye getirdi.

Kurtarılan vatandaşlardan Saray Tayfur, gazetecilere, dün akşam derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kaldıklarını ve çok korktuklarını ifade ederek, "Allah devletimizden razı olsun, bizi kurtardı." dedi.

Kümesi su altında kalan bir kişi de kazlarını güvenli bölgeye götürdü.

AFAD ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Evlerinden dün akşamdan bu yana tahliye edilen 50 kişi ilçedeki otellere yerleştirildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Belediye Başkanı Murat Gerenli de tahliye çalışmalarını takip etti.

AFAD: Edirne ve Kırklareli'nde sel ve su baskınlarında mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı

Öte yandan, AFAD'tan yapılan açıklamada, Edirne ili Uzunköprü ilçesi ile Kırklareli genelinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının yaşandığı hatırlatılarak, 112 Acil Çağrı Merkezine Edirne'de 130 ihbarın ulaştığı, Lüleburgaz ilçesinde ise dere taşması nedeniyle bazı evlerde su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Yaşanan su baskınlarına, 1 AFAD ve 4 itfaiye ekibi, 5 kepçe, 1 vidanjör, 1 kuka, 1 kaza kırım aracı, 1 arama kurtarma aracı, 1 bot ile müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, Atatürk Mahallesi’nde mahsur kalan 35, Küçükdanişment Köyü'nde 6, Uzunköprü ilçesi merkezde 11, Çöpköy'de ise bir araçta mahsur kalan 1 vatandaşın kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Ömerbey köyünde mahsur kalan 10 büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvanın iş makineleri ile güvenli bölgelere taşındığı ifade edildi.

Kırklareli'nde AFAD eş güdümünde, sağlık, itfaiye, belediye, jandarma ve emniyet birimleri çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, yağışların etkili olduğu Lüleburgaz'da Kırklareli AFAD İl Müdürlüğü eş güdümünde gerekli tahliye ve temizlik çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi.

#türkiye
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