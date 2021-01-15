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Kırklareli’de alabalık sağımları başladı
Kırklareli’de doğum öncesi de sonrası da strese giren alabalıkların günler öncesinden özel bakımla sağma işlemi başladı.
Genel 15.01.2021, 09:38
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Kırklareli’de doğum öncesi de sonrası da strese giren alabalıkların günler öncesinden özel bakımla sağma işlemi başladı.Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilde alabalık yetiştiricileri alabalık sağımlarına başladılar. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personellerinin de katılımıyla yapılan sağımların, önümüzdeki yılın planlanması açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilere bereketli ve kayıpsız bir sağım dönemi geçirmelerini diledi.
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