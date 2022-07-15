Kırklareli’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Hızırbey Camii’nde mevlit okutuldu.

Kırklareli’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Hızırbey Camii’nde mevlit okutuldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.

İl Müftüsü Yusuf Eviş ve cami cemaati, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti.