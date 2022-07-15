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Kırklareli’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Hızırbey Camisi’nde mevlit okutuldu.

Genel 15.07.2022, 14:29
Kırklareli’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Hızırbey Camisi’nde mevlit okutuldu.

Kırklareli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Hızırbey Camisi’nde mevlit okutuldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler de okundu.

İl Müftüsü Yusuf Eviş ve cami cemaati, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti.

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