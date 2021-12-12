Kırklareli Valisi Bilgin: “Stokçuluk suçtur”

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın talimatıyla stokçulara karşı yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bütün firmaları uyarmak istiyorum, vatandaşımızın taleplerini nasıl normal dönemde karşılıyorsanız şimdi de elinizdeki ürünleri mutlaka pazara çıkarın ve satın, yoksa bu bir suçtur” dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı’nda yerel üretici ve firmaları ziyaret etti. Burada açıklamada bulunan Vali Bilgin, son yılarda ülkede tarıma dayalı teknolojide çok atılımlar yapıldığını ve tarımda üretimin büyük ivme kazandığını söyledi. Bilgin, son dönemde stokçulara yönelik yoğun bir çalışma yaptıklarını vurgulayarak, “İçinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde fiyat artışları ile karşı karşıyayız. Bu durum sadece ülkemize has bir durum değil, dünyanın yaşadığı bir sorun. Bu sorunun haricinde temel gıda maddelerinin üretimi ve bunların piyasaya sunumuyla ilgili temelde sorunlarımız yok. Ancak, son dönemde maalesef bu fiyatlardaki artış özellikle Covid-19’a bağlı dünyadaki üretim zincirinin bozulması ile stokçuluk olayları oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın talimatıyla stokçulara karşı yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bütün firmaları uyarmak istiyorum, vatandaşımızın taleplerini nasıl normal dönemde karşılıyorsanız, şimdi de elinizdeki ürünleri mutlaka pazara çıkarın ve satın, yoksa bu bir suçtur. Bu ülkede hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Ülkede yaşanacak bir sıkıntıdan hiç kimse steril değildir. Kıtlık veya ekonomik sıkıntıda stokçuluk yapanlar kazanacaklarını zannetseler de onlar da kaybeden olacaktır” dedi.