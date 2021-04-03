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Kırklareli sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor

Kırklareli’nde, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor.

Genel 03.04.2021, 12:37
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Kırklareli sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor

Kırklareli’nde, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 2 Nisan 2021 tarihinde saat 21.00’de başlamıştı. Kısıtlamanın ilk gününde Kırklareli’nde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Kentin eş işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi’nde sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması 5 Nisan Pazartesi 05.00’te sona erecek.
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