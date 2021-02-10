Kırklareli Meşe Balı coğrafi işaretle tescillendi

Trakya Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan Kırklareli Meşe Balı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Ülkenin coğrafi işaretli ürünler konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut, “Ülkemiz coğrafi işaretli ürünler konusunda büyük bir potansiyele sahip. Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması açısından büyük öneme sahip coğrafi işaretler kalitenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz ediyor. Yerel kalkınmanın dinamiği olan üreticilerimizin ürünlerini pazarlama konusunda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz. Coğrafi işaret tescili alan ürün hem daha yüksek fiyattan satılabilecek hem de pazar sıkıntısı çekmeyecek. Böylece üreticilerin yaşadığı sıkıntılar sona erecek. Burada hem söz konusu üretici hem de tüketici korunmuş olacak. Trakya Bölgesi’nde coğrafi işaret konusunda farkındalığın artırılması ve yöresel ürünlere coğrafi işaret alınması amacıyla bir dizi çalışma yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

“Trakya’da Kırklareli Meşe Balı ile tescil ürün sayımız 16’ya çıkmış oldu”

Kırklareli Meşe Balı ile birlikte Trakya’da toplamda tescilli ürün sayısının 16’ya yükseldiğini belirten Şahin, “Ajans olarak bu konuyu gündemimize aldığımızda bölgemizde coğrafi işaret tescilli ürün sayımız 6 idi. Hali hazırda 5 ürünümüz daha tescil sürecinde bulunuyor. Coğrafi tescil alan Kırklareli Meşe Balı ile Trakya’nın ürün sayısı 16’ya çıkmış oldu. Kırklareli Meşe Balının laboratuvar analizlerinde sahip olduğu besin değerleri, kilosu piyasada binlerle ifade edilen ballardan daha iyi durumdadır. Coğrafi işaret tescili Kırklareli Meşe Balına hak ettiği değerin verilmesini sağlayacak. Coğrafi işaret tescili sürecinde başından sonuna kadar sabırla çalışan Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları ve arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, tescilin hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.