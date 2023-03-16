Kirişlerin toprakla doldurulduğu iddia edilmişti, yıkımına başlandı

Kocaeli’de inşaat temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddia edilen 23 daireli 8 katlı binanın yıkımına başlandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 23 daire yapılması planlanan inşaatın kalfalığını yapan 56 yaşındaki Sadık Şengül, yapının temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddiasıyla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, çektiği görüntüleri gazetecilerle paylaşmıştı. 8 katlı yapılması planlanan inşaatta kirişlerin betonla doldurulması gerekirken toprakla doldurulduğu ve frizlerin kolonlarla bağlantılı olmadığı öne sürülmüştü. İnşaatın müteahhitti Ahmet Günel ise yaşanılan olayın dışarıdan görüldüğü kadar masum olmadığını, iyi hazırlanmış ve kurgulanmış bir oyun olduğunu söylemişti.

Ahmet Günel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda inşaatın yıkılması kararını aldı. İnşaatın yıkım çalışmalarına bugün itibariyle başlandı.