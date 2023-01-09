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Kirişci: "(Hayvan barınakları) Biz 62 noktada 120 bin hektar alanı bu işe tahsis etmiş durumdayız. Yerel yönetimlerimizin bu konuda aksiyon alması, üzerinde hassasiyetle durması gerekiyor."

Kirişci: "(Hayvan barınakları) Biz 62 noktada 120 bin hektar alanı bu işe tahsis etmiş durumdayız. Yerel yönetimlerimizin bu konuda aksiyon alması, üzerinde hassasiyetle durması gerekiyor."

Genel 09.01.2023, 15:06
Kirişci: "(Hayvan barınakları) Biz 62 noktada 120 bin hektar alanı bu işe tahsis etmiş durumdayız. Yerel yönetimlerimizin bu konuda aksiyon alması, üzerinde hassasiyetle durması gerekiyor."

Kirişci: "(Hayvan barınakları) Biz 62 noktada 120 bin hektar alanı bu işe tahsis etmiş durumdayız. Yerel yönetimlerimizin bu konuda aksiyon alması, üzerinde hassasiyetle durması gerekiyor."

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