Kırıkkaleli şehit Arslan’ın naaşı memleketine getirildi
MERSİN'İN MUT İLÇESİNDE ASKERİ PERSONELİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU ŞEHİT DÜŞEN PİYADE ER KERİM ARSLAN'IN NAAŞI MEMLEKETİ KIRIKKALE'YE GETİRİLDİ.
Mersin’in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Piyade Er Kerim Arslan’ın naaşı memleketi Kırıkkale’ye getirildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) askerleri taşıyan yolcu otobüsünün, Mersin’nin Mut ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan 4 askerden Ulaştırma Er Kerim Arslan’ın (21) naaşı Mut Devlet Hastanesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale’ye getirildi.
Şehit Arslan’ın naaşını, Yüksek İhtisas Hastanesi önünde ailesi ile Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Şehidin annesi Güler, babası Osman Arslan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehit Arslan’ın cenazesi, Sulakyurt ilçesindeki Şeyh Şami Camisinde öğle namazına müteakiben Çevrimli köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.
Sulakyurt ilçesine bağlı Çevrimli köyü nüfusuna kayıtlı olan şehit Arslan’ın, 19 yaşında Eyüp ile 9 yaşında Ecrin Arslan isimli 2 kardeşinin olduğu öğrenildi. Anne ve babasının Konya’nın Selçuklu ilçesinde ikamet ettiği belirtildi.
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