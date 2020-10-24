Kırıkkale’deki kilit kavşakta trafik yoğunluğu
HAFTA SONU TATİLLERİNİ BAŞKA KENTLERDE DEĞERLENDİRMEK İSTEYEN BİNLERCE KİŞİ, 43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDAKİ KIRIKKALE'DE YER ALAN KİLİT KAVŞAKTA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU.
Hafta sonu tatillerini başka kentlerde değerlendirmek isteyen binlerce kişi, 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğuna neden oldu.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu. Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendirmek isteyen binlerce kişi, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden mesai sonrası yollara akın etti. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri karayolundan geçenler kilit kavşakta trafiğe yakalandı. Saat 20.00 itibariyle başlayan trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdü.
Yolcuların HES kodu sorgulandı
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Bölge Trafik Şube Müdürlüğündeki kontrol noktasında şehirler arası seyahat eden yolcularda "HES kodu" ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Ayrıca, araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da kontrol edildi.
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