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Kırıkkale’de sis etkili oldu
Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.
Genel 06.01.2021, 14:43
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Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.Kırıkkale’de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı sonrasında sis oluştu. Sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. Kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Sulakyurt ilçesinin Kayalıdere mevkisinde etkili oldu. Görüş mesafesinin zaman zaman 40 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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