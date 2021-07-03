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Kırıkkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kırıkkale’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Genel 03.07.2021, 19:09
Kırıkkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kırıkkale’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı hava tahmin raporunun ardından beklenen sağanak yağmur Kırıkkale’de etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve bir süre etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar ise göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
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