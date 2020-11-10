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Kırıkkale’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN VEFATININ 82. SENİ-İ DEVRİYESİNDE SAAT 9'U 5 GEÇE TÜM KIRIKKALE'DE VATANDAŞLAR SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU.

Genel 10.11.2020, 10:30
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Kırıkkale’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci sene-i devriyesinde saat 09.05’te tüm Kırıkkale’de vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Kırıkkale’de 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde siren eşliğinde vatandaşların 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini binaen yapılan konuşma sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan Atatürk konulu resim sergisi açıldı.

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