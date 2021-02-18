Kırıkkale’de Regaip Kandili idrak edildi

Kırıkkale’de camilere giden vatandaşlar namaz kılarak ve dua ederek Regaip Kandili’ni idrak etti.

İslam aleminde mübarek kabul edilen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili idrak edildi.

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından Nur Camisi’nde program düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemini anlatan vaaz verdi. Ardından dualar edilip yatsı namazı kılındı.