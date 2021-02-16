Kırıkkale’de kar sevinci: Doyasıya kar topu oynadılar

Uzun süredir bekledikleri kara kavuşan Kırıkkaleliler, kartopu oynamak ve fotoğraf çekinmek için büyükşehir parkına gitti.

Kırıkkale’de uzun süredir beklenen kar yağışı dün itibariyle etkili olmaya başladı. Karı özleyen vatandaşlar, kartopu oynamak ve kar manzarasına karşı fotoğraf çekilmek için büyükşehir parkına gitti. Yağan karda vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan büyükşehir parkında hem çocuklar hem de gençler kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Karın yağmasıyla beyaza bürünen Kırıkkale manzaraları görenleri mest etti.

8 yaşındaki Zehra, “Teyzem ile geldim. Çok güzel yani ben buna çok sevindim. Yıllardır burada kar yağdığını görmemiştim. O yüzden çok mutluyum. Bende arkadaşlarımla oynamayı çok seviyorum kartopu oynamayı. Şuanda kar yağıyor ben çok sevdim. Karda böyle kaymak beni sevindiriyor. Yani kar yağması beni çok mutlu etti. Çok güzel her yer bembeyaz oldu. Pamuk şeker gibi oldu. Sevdim yani her yerde kar yağıyor o yüzden ben çok mutlu oldum. Bende dışarı çıkmaya hak ettim” diye konuştu.

Kar yağdığı için mutlu olduğunu ifade eden Enes Buğra Bozkurt (17), “Kar yağdı mutluyuz bayadır yağmıyordu. Rahat 3-4 yıldır bu kadar kar yağmıyordu. Gece falanda bekleniyormuş galiba yoğun kar yağışı inşallah böyle devam eder. Mutluyuz arkadaşlarımla çıktım kar topu oynuyorum” ifadesini kullandı.

Necati Seçil (17) ise “Kışın üçüncü ayındayız. Uzun süredir yağmıyordu ilk defa yağdı bu yıl. Mutluyuz kartopu savaşı yapıyoruz sürekli. Genel olarak mutluyuz” dedi.