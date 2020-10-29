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Kırıkkale’de gezici mehter takımı konser verdi

KIRIKKALE'DE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA GEZİCİ MEHTER MAHALLELERİ TIR İLE DOLAŞARAK KONSER VERDİ.

Genel 29.10.2020, 19:15
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Kırıkkale’de gezici mehter takımı konser verdi

Kırıkkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gezici mehter mahalleleri tır ile dolaşarak konser verdi.

Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan tır dorsesi üzerinde çaldığı marşlarla mahalleleri dolaşarak konser verdi. Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

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