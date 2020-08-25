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Kırıkkale’de aç kalan tilki şehre indi
KIRIKKALE'DE AÇ KALAN TİLKİ, DOĞAL YAŞAM ALANINDAN KENT MERKEZİNE İNDİ.
Genel 25.08.2020, 12:20
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Kırıkkale’de aç kalan bir tilki, doğal yaşam alanından kent merkezine indi.
Kırıkkale’de doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen bir tilki, akşam saatlerinde kent merkezine indi. Sokak üzerinde ürkek davranışlarla bir süre yiyecek arayan tilki, umduğunu bulamayınca kaçarak çevreden uzaklaştı. Tilkiyi fark eden bir kişi ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Gece olması dolayısıyla etrafta kimsenin olmamasını değerlendiren tilki bir süre sonra gözden kayboldu.
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