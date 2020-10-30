Kırıkkale minyatür kültür eserleri müzesi açıldı
GEN KIRIKKALE MİNYATÜR KÜLTÜR ESERLERİ MÜZESİ AÇILDI ( FOTOĞRAFLI) ANKARA(İHA)- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA KIRIKKALE MİNYATÜR KÜLTÜR ESERLERİ MÜZESİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ. KIRIKKKALE YEŞİLVADİ_OBAÖY’DE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLİ, KADIN DAYANIŞMA VE DESTEKLEME DERNEĞİNİN YÜRÜTTÜĞÜ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİ EŞLERİ KATILIMLI “ŞEHİT AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL İÇERME” PROJESİNİN SERGİ, SERTİFİKA VE KAPANIŞ TÖRENİ VE KIRIKKALE MİNYATÜR KÜLTÜR ESERLERİ MÜZESİNİN AÇILIŞI YAPILDI. PROJENİN MİNYATÜRLE KIRIKKALE KÜLTÜRÜNÜN CANLANDIRILDIĞI KİTRE İLE ÇALIŞILAN ESERLERİN SERGİSİNE KIRIKKALE VALİSİ YUNUS SEZER, KIRIKKALE İL PROTOKOLÜ, KIRIKKALE ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİ, EŞLERİ VE ŞEHİT ÇOCUKLARI KATILDI. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA AÇILAN SERGİ KIRIKKALE VALİSİ YUNUS SEZER," PROJEDE EMEK VEREN KADIN DAYANIŞMA VE DESTEKLEME DERNEĞİNE, TÜM PROJE ORTAKLARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM,. PROJEDEN ÇIKAN ESERLER YEŞİLVADİ-OBAKÖY’DE MÜZEDE SÜREKLİ SERGİLENECEKTİR" DEDİ. TÖREN KIRIKKALE MİNYATÜR KÜLTÜR ESERLERİ MÜZESİNİN AÇILIŞININ YAPILMASI İLE ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNDEN PROJE KATILIMCILARINA SERTİFİKALARI VERİLEREK SONLANDI. ( HK
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Kırıkkale minyatür kültür eserleri müzesinin açılışı gerçekleşti.
Kırıkkkale Yeşilvadi Obaköy’de İçişleri Bakanlığı destekli, Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneğinin yürüttüğü Şehit Aileleri ve Gazi eşleri katılımlı “Şehit Ailelerine Yönelik Sosyal İçerme” Projesinin Sergi, Sertifika ve Kapanış töreni ve Kırıkkale Minyatür Kültür Eserleri Müzesinin açılışı yapıldı.
Projenin Minyatürle Kırıkkale Kültürünün canlandırıldığı kitre ile çalışılan eserlerin sergisine Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale il Protokolü, Kırıkkale şehit ve gazi anneleri, eşleri ve şehit çocukları katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında açılan sergi
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Projede emek veren Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneğine, tüm proje ortaklarına çok teşekkür ederim. Projeden çıkan eserler Yeşilvadi-Obaköy’de müzede sürekli sergilenecektir" dedi. Tören, Kırıkkale Minyatür Kültür Eserleri Müzesinin açılışının yapılması ile şehit ve gazi ailelerinden Proje katılımcılarına sertifikaları verilerek sonlandı.
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