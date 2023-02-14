Kırgızistan’ın gönderdiği kıl çadırlar Kahramanmaraş’ta kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırgızistan’ın Türkiye’deki depremzedeler için gönderdiği 127 adet kıl çadır Kahramanmaraş’ta kurulmaya başlandı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Kırgızistan’dan da yardım geldi. Kırgızistan’ın depremzedeler için gönderdiği 127 adet kıl çadır Kahramanmaraş’ta kurulmaya başlandı. Çadırları inşa etme çalışmalarına Kırgızistan’dan gelen ekibe, Türkiye’de yaşayan Kırgızlar destek verirken, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakpayev de katıldı.

Depremin ikinci gününde 63 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen Kırgızistan’dan pazar günü yola çıkan ikinci arama kurtarma ekibinin 83 kişilik grubu Gaziantep’e ulaşmıştı.

Ekip, yanında 78 kıl çadırı ve diğer yardım malzemeleri götürmüş, dün Türkiye’ye ulaşan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev’in başkanlık ettiği 35 kişilik ekip de beraberinde 49 çadır getirmişti.