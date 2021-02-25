Kırgızistan’dan Türkiye’ye Covid-19 ile mücadelede yardım için teşekkür

Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov, Covid-19 ile mücadelede sağlanan destek için Türkiye’ye teşekkür etti.

Kırgızistan Başbakanlık Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ulukbek Maripov, Kırgızistan’da görevi sona eren Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’ı makamında kabul etti. Başbakan görüşmede, Büyükelçi Fırat’a ülkedeki verimli çalışmaları için teşekkürde bulundu. Ulukbek Maripov ayrıca, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede gösterilen yardımlar nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etti.

Ticaret, madencilik, ulaşım, eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarında ikili işbirliği konuları ele alınan görüşmede ayrıca, Bişkek’te yapılması beklenen Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu (KEK) Toplantısı ve İş Forumu ile ilgili konular değerlendirildi. Görüşme sonunda Başbakan Ulukbek Maripov, Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat’ı diplomatik görevinin sona ermesi vesileyle tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Korona virüsün Kırgızistan’da tespit edilmesinden bu yana Türkiye, ülkeye maddi ve tıbbi yardımlarda bulunmaya devam ediyor.