Kırgızistan’da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Ala Too Meydanı’na akın eden halk, yeni yılı havai fişek gösterisiyle karşıladı.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te halk yeni yılı karşılamak için Ala-Too Meydanı’na akın etti. Saatler 00.00’ı gösterinceye kadar Bişkekliler, belediyenin düzenlediği konserde doyasıya eğlendi. Yeni yıla dakikalar kala konsere ara verilirken, sahnede kurulan ekrandan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un yeni yıl mesajı yayınladı. Caparov, geçtiğimiz yılda uluslararası ilişkileri canlandırdıklarını, stratejik ortak ve dost ülkelerle işbirliği en üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, “Bir takım ülke liderlerini bir araya getiren uluslararası zirvelere başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık. Nüfusumuzun sayısı 7 milyona ulaştı. Nüfusumuzun artması ülkemizin istikrarlı kalkınmasının önemli unsurlarından biridir” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanının konuşmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı.