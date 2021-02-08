Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’dan portremi asmayın talebi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kendi portresinin idari binalara asılmamasını istedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Galina Bayterek, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un portresinin idari binalara asılmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Herkesin birlik ve iktidarın simgesi olarak cumhurbaşkanının portresini asmaya alışık olduğunu söyleyen Bayterek, “Cumhurbaşkanı Caparov, vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmek için henüz hiçbir şey yapmadığını düşünüyor. Bu nedenle tüm devlet kurumlarına ofislerde ve idari binalarda kendi portresini asmaktan kaçınmalarını öneriyor” dedi. Bayterek’in açıklamasına göre Caparov, idari binalarda ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınması ile güçlenmesine paha biçilmez katkı sağlayan Cusup Abdrahmanov ve İshak Razakov gibi devlet adamlarının portrelerinin asılması gerektiği belirtti.

Sadır Caparov, 10 Ocak’ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 79,2 oy ile seçimleri kazanmış, 28 Ocak’ta yemin ederek göreve başlamıştı.