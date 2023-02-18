Kırgız ekip Hatay’da 3 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı

Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Kırgızistanlı ekip, depremin ardından 13. günde enkazdan 3 kişiyi sağ olarak çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Kırgızistan’ın Türkiye’ye gönderdiği arama-kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş’taki çalışmalarda yer aldıktan sonra Hatay’a geçen Kırgız arama-kurtarma ekibi, 3 kişiyi bir apartmanının enkazından sağ olarak çıkarmayı başardı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, “Ekibimiz bir çocuğu, annesini ve babasını sağ çıkardı” ifadeleri kullanıldı. Çiftin 2 çocuğunun ise cansız bedenlerinin çıkarıldığı aktarıldı.