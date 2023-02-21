Kırgız arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü

Türkiye’deki depremlerin ardından afet bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Kırgız ekip ülkesine döndü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Dün Türkiye’deki havalimanından personeller ve yolcuların alkışlarıyla uğurlanan Kırgız ekip, ülkesine döndü. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kırgız ekibi taşıyan THY uçağı başkent Bişkek’teki Uluslararası Manas Havalimanına indi. Havalimanında düzenlenen karşılama törenine; Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Dr. Alpaslan Ceylan’ın yanı sıra arama-kurtarma ekibinin aileleri ve yakınları katıldı. Bakan Acikeyev, havalimanında alkışlar ve çiçeklerle karşılanan ekibi selamlayarak çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bakan Acikeyev, arama kurtarma ekibinin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, depremlerin sonuçlarının giderilmesi için Türkiye’ye 6’sı doktor 193 kişilik ekip gönderildiğini bildirdi.

Ekibin 198 kişinin cansız bedenini enkaz altından çıkardığını söyleyen Acikeyev, “Ekibimiz, deprem bölgelerindeki çalışmalarında toplam 8 kişiyi enkazdan sağ kurtardı” dedi. Büyükelçi Doğan da, Kırgız ekibe çiçekler vererek, tek tek teşekkür etti.

Öte yandan, ekip üyelerinin aileleriyle kavuştuğu dakikalarda ise duygusal anlar yaşandı.