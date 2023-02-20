Kırgız arama kurtarma ekibi alkışlarla ülkelerine uğurlandı

Deprem felaketinin ardından Türkiye’ye yardıma gelen Kırgızistan arama kurtarma ekibi, havalimanı çalışanları ve yolcular tarafından alkışlarla ülkelerine uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Kırgızistan’dan gelen arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş ve Hatay’daki çalışmalar sonrası 13 günün ardından ülkelerine döndü. Kırgız ekip, havalimanı çalışanları ve yolcular tarafından alkışlarla uğurlandı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırgız ekibi, Türkiye halkı alkışlarla uğurladı" ifadeleri kullanılarak, ekibi taşıyan uçakların bu gece saat 02.30’da ve 09.00’da başkent Bişkek’teki Uluslararası Manas Havalimanı/na ineceği aktarıldı.

Kırgızistan, deprem felaketi sonrası Türkiye’ye 167 kişilik ekip göndermişti. Ekip, 13 günlük arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişiyi enkazdan sağ kurtarmıştı.