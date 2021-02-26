Kırcaali’den iş birliği teklifi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bulgaristan’dan gelen heyeti makamında ağırladı. Ziyarette kardeşlik bağlarının önemine vurgu yapıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bulgaristan’ın Kırcaali Belediye Başkanı ve Hak ve Özgürlükler Hareketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aziz, Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat, Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İlçe Başkanı Lâtif Doğan ile beraberindeki heyetle birlikte makamında bir araya geldi. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette, Nilüfer Belediyesi ile Kırcaali Belediyesi arasında yapılabilecek iş birliği ele alındı ve iki ülke halkı ve soydaşlar arasındaki dostluk bağlarının önemine vurgu yapıldı. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, her iki kentte yaşayan vatandaşların, belediyelerde yapacakları işlemleri kolaylaştırmak için iş birliği talebinde bulundu. Aziz, “Burada yaşayan vatandaşlarımız, Kırcaali Belediyesi’nden bir evrak ihtiyacı olduğunda Bulgaristan’a gelmek yerine, bu belgeyi sizden talep edebilsinler. İki belediye arasında oluşturulacak sistemle, belirli hizmetlerde karşılıklı belge alışverişi yapalım. Böylece vatandaşlarımız, talep ettikleri belgeyi almak için Kırcaali’ye gelmek yerine, Nilüfer’de işlemlerini çözebilir” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür eden Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, “Biz, Türkiye için ayrı, Bulgaristan için ayrı çalışmıyoruz. Her iki ülke ve halkları için beraber çalışıyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, projenin ve altyapısının oluşturulması için gereken araştırma ve çalışmayı yapacaklarını dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem, “Bu hafta Bulgaristan’dan gelen üçüncü heyet olarak sizleri ağırlıyoruz. Bundan mutluyuz. Pandeminin sona ermesiyle birlikte yapacağımız ziyaret ve çalışmalarla ilişkilerimizi daha sıkı şekilde sürdüreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bulgaristan heyetine Nilüfer Belediyesi Halk Evi ile Nilüfer Barış Meclisi’ni de tanıttı. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, Nilüfer Barış Meclisi’ni örnek alabileceklerini dile getirdi.