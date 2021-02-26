banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”
İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın fiyatları
Peugeot yeni logosuyla karşınızda...
Peugeot yeni logosuyla karşınızda...
Elon Musk’a soruşturma! Manipülasyonla suçlanıyor
Elon Musk’a soruşturma! Manipülasyonla suçlanıyor

Kırcaali’den iş birliği teklifi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bulgaristan’dan gelen heyeti makamında ağırladı. Ziyarette kardeşlik bağlarının önemine vurgu yapıldı.

Genel 26.02.2021, 14:14
4
Kırcaali’den iş birliği teklifi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bulgaristan’dan gelen heyeti makamında ağırladı. Ziyarette kardeşlik bağlarının önemine vurgu yapıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bulgaristan’ın Kırcaali Belediye Başkanı ve Hak ve Özgürlükler Hareketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aziz, Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat, Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İlçe Başkanı Lâtif Doğan ile beraberindeki heyetle birlikte makamında bir araya geldi. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette, Nilüfer Belediyesi ile Kırcaali Belediyesi arasında yapılabilecek iş birliği ele alındı ve iki ülke halkı ve soydaşlar arasındaki dostluk bağlarının önemine vurgu yapıldı. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, her iki kentte yaşayan vatandaşların, belediyelerde yapacakları işlemleri kolaylaştırmak için iş birliği talebinde bulundu. Aziz, “Burada yaşayan vatandaşlarımız, Kırcaali Belediyesi’nden bir evrak ihtiyacı olduğunda Bulgaristan’a gelmek yerine, bu belgeyi sizden talep edebilsinler. İki belediye arasında oluşturulacak sistemle, belirli hizmetlerde karşılıklı belge alışverişi yapalım. Böylece vatandaşlarımız, talep ettikleri belgeyi almak için Kırcaali’ye gelmek yerine, Nilüfer’de işlemlerini çözebilir” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür eden Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, “Biz, Türkiye için ayrı, Bulgaristan için ayrı çalışmıyoruz. Her iki ülke ve halkları için beraber çalışıyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, projenin ve altyapısının oluşturulması için gereken araştırma ve çalışmayı yapacaklarını dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem, “Bu hafta Bulgaristan’dan gelen üçüncü heyet olarak sizleri ağırlıyoruz. Bundan mutluyuz. Pandeminin sona ermesiyle birlikte yapacağımız ziyaret ve çalışmalarla ilişkilerimizi daha sıkı şekilde sürdüreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bulgaristan heyetine Nilüfer Belediyesi Halk Evi ile Nilüfer Barış Meclisi’ni de tanıttı. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, Nilüfer Barış Meclisi’ni örnek alabileceklerini dile getirdi.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19