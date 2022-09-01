Kirasını ödeyemeyen taksiciden insanlık örneği

Eminönü’nde yolcu bekleyen bir taksici, yolun kenarındaki ATM’nin haznesinde unutulmuş 6 bin TL buldu. 4 aydır kirasını ödeyemediğini halde parayı sahibine ulaştırmak istediğini söyleyen Halil Acar, “Benim 4 aylık kiram bu kadar. Ayrıca ben daha sigortamı ödeyemedim. O kadar mağdur olduğum halde hiçbir zaman haram para yemem. İnşallah paranın sahibini bulacağız. Ben de çok sevineceğim. Parayı da karakola götürüp, teslim edeceğim” dedi.

Eminönü’nde sabah saat 07.30 sıralarında yolcu bekleyen taksici Halil Acar önce yolun kenarındaki ATM üzerinde yanıp sönen ışığı fark etti. Ardından ATM‘ye yaklaşan Acar, cihazın haznesinde unutulmuş 6 bin TL para buldu. Bir süre paranın sahibini gelmesini bekleyen Acar, kimseye ulaşamadı. 4 aydır ödeyemediği kira borcu olmasına rağmen parayı sahibine ulaştırmak isteyen taksici, parayı karakola teslim etti. Unutulan paranın ödeyemediği 4 aylık kira bedeline denk olmasına rağmen paraya elini sürmediğini ve sahibi bulunduğunda çok sevineceğini dile getiren taksi şoförü Halil Acar, “33 senedir taksiciyim ve bugüne kadar da hiç haram para yemedim. Bugün de sabah saat 07.30’da durağımdan yolcumu aldım ve Eminönü’ne devam ettim. Yolcumu Eminönü’nde indirdikten sonra garın olduğu tarafa gittim ve yeni yolcu beklemeye başladım. O anda da gözüme ATM’de yanan ışık çarptı. Bir baktım ki ATM’nin ışığı yanıp sönüyor. Bende merak ettim ve bakmak istedim. Paraları gördüm ve dedim ki bunlar yüz iki yüz lira bir şey herhalde. Parayı çekip olduğu yerden alınca bir baktım ki 6 bin lira para. Ne yapacağımı bilemedim. Belki bir garibanın parasıdır diye düşündüm. 33 sene boyunca arabamda bulduğum para ve cüzdanları her zaman sahiplerine teslim ettim. Bu parayı da görünce şok oldum. Zaten bu para benim cebimde hiç olmadı ki. Benim dört aylık kiram bu kadar. Ayrıca ben daha sigortamı ödeyemedim. O kadar mağdur olduğum halde hiçbir zaman yalan konuşmam ve haram para yemem. Parayı aldım ATM’den. Ne yapacağımı bilemedim ve esnaf odamızı arayıp durumu bildirdim. Çünkü para sahibi belki garibandır belki yolda kalmıştır bilemem o yüzden odamızı aradım ve onlarda bana yardımcı oldu. İnşallah paranın sahibini bulacağız. Ben de çok sevineceğim. Parayı da karakola götürüp, teslim edeceğim. Sahibini de buluncaya kadar biraz bekleyeceğim” dedi.

“Borçlanırım, yine de bu parayı alıp kiramı ödemem”

Parayı bulduğu ATM’nin kamerasına özellikle kendini ve paraları gösterdiğinin altını çizen Acar,” ATM’de 5 dakikaya yakın bekledim, paraları saydım. Belki unutan kişi durumu fark eder ve gelir beni görür diye bekledim. Ama kimse gelmeyince de yol kenarında ceza yememek için ve yolcu da bulduğum için oradan uzaklaştım. Benim hayatımda sicil olarak böyle şeylerim yok. Birisi gelip bana parayı neden aldın dese, beni öldürse daha iyi. Çünkü bu para benim yiyemeyeceğim bir para, haram para yemem de. Daha önceleri de aracımda çok telefon, cüzdan buldum. Hepsini de her zaman sahiplerine ulaştırmak üzere karakola teslim ettim. Bugüne kadar hiç haram yemedim, yemem de. Ben bu parayı alayım diye asla düşünmedim. Ben borçlanırım, yine de bu parayı alıp kiramı ödemem. Çünkü bu kadar para benim cebimde olmadı. Bu parayı görünce şok oluyorum. Bu kadar paranın hepsini bir arada görmemiştim. 4 aylık da kira borcum var ödemediğim ama dört gözle bu parayı sahibine teslim etmeyi bekliyorum. Çünkü o da çok sevinecek. Belki de çok ihtiyacı vardır. Belki de şu an da çok mağdurdur. Ben parayı alınca direkt ATM kamerasına gösterdim sayarken, çaldım sanmasınlar diye. O bölgede parayı alan kişiler olabilir, parayı harcarlar diye çok meraklanmıştım .Ama şuan çok sevinçliyim. Ben aldığım için. İnşallah sahibine ulaştıracağız” diye konuştu.

“Bütün esnafımız böyle ve biz inşallah hep bu şekilde devam edeceğiz”

Yaşanan olay sonrası meslektaşını tebrik eden Eyüpsultan- Alibeyköy Şoförler Esnaf Odası Başkanı Zeki Ateş ise, “Bugün bizim sevgili meslektaşımız gerçekten bize ve esnaflığımıza yakışır bir şekilde ve aslında bütün esnafımızın yaptığı bir uygulamayı yaptı ve basına yansıdı. Bugün bende sevgili meslektaşıma çok teşekkür ediyorum. Biz de Esnaf Odası olarak ona belki maddi olarak değil ama manevi olarak unutamayacağı bir hediye ile ödüllendireceğiz. Bütün esnafımız böyle ve biz inşallah hep bu şekilde devam edeceğiz” dedi.