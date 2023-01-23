Kiracısını çıkarmak için iş yerinin tavanını delip, sarımsaklı su döktü

Fatih Laleli’de dükkan sahibi, kiracısının çıkması için işyerinin tavanını delerek yukarıdan sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu döktü. Dükkanın zarar gördüğü o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Fatih Laleli’de tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova, mülk sahibiyle kiraya zam talebi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk senedir sorun yaşadı. Roustamova’nın iddiasına göre; mülk sahibi M.Ş. Haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani güncel dolar kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi. M.Ş., bu kira artışının karşılayamayacağını belirten Guiaunai Roustamova’yı dükkandan çıkarabilmek için iş yerinin tavanını delip, su, yağ ve çamaşır suyu döktü.

Dükkanın tavanını deldi

Guiaunai Roustamova dükkanın da ortak kullandıkları elektrik kesilerek satış yapmasını engelledi. Roustamova dükkanı aydınlatmak için akü kullanmaya başladığı öğrenildi. Eylül ayında da mülk sahibi kendisine ait olan üst katın zeminini delerek mağazanın tavanında delikler açtı.

Dükkandaki zarar oluştu

Mal sahibi açtığı deliklerden aşağıya ise sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı. Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Guiaunai Roustamova yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığı öğrenildi.