Kınık kuru domatesi coğrafi işraret aldı

Türk Patent ve Marka Kurumunca Coğrafi işaret verilerek tescillenen Kınık kuru domatesi artık bir marka oldu. Bakırçay havzasının kendine has aroması ile iç ve dış pazarlarda tercih edilen lezzetlerinden Kınık kuru domatesi, coğrafi işaretle tescillendi.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Kınık kuru domatesi 25 Nisan 2022 itibariyle Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret aldı . Artık Kınık kuru domatesi, Türkiye ve Avrupa’da markalaştı. Bakırçay’ın bereketli ovalarında eskiden biz şunu derdik Bakırçay’ın bereketi Kınık’ın samimiyeti . Artık Kınık’ın da bir kuru domatesi mevcut oluyor ve Markalaştı. " dedi.

Kınık Belediyesi olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türk Patent Enstitüsüne markalaşmak için müracaat ettiklerini belirten Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Kınık domatesi salçalığın yanında kurutmalık olarak ayrı bir ekim sahaları var ve vatandaşımız bunu profesyonel olarak yapmaktaydı biz bunu Kınık Belediyesi olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türk Patent Enstitüsüne markalaşmak için müracaatımız oldu. Yaklaşık iki sezon boyunca gelip numune aldılar.Yapılan analizler ,güneş ışınları ve meteorolojik verilerde dahil olmak üzere tüm laboratuvarlar ve teknik incelemelerden sonra Kınık kuru domatesinin verileri uygun bulundu .Artık Türkiye’de kuru domates deyince Kınık akla geliyor ve markalaştık ." diye aktardı.

Büyük emek ve alın teri ile sofralarımıza gelen kuru domatesin Türk Patent Enstitüsünden Coğrafi işaret alması üreticileri de çok mutlu etti. Katkılarından dolayı Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer’e teşekkürlerini sunan Domates üreticileri, ürünlerinin Dünya genelinde bir marka haline geldiği için gururlu.

Üreticilerden İsmail Özçelik, çocukluğumuzdan bu yana domatesçilik yapıyoruz Belediyemizin önderliğinde patent almamız hem Domates üreticileri hem de kuru domates üreticileri olarak hepimizi çok mutlu etti bunun nedeni hep iç hem dış pazarda domatesimizin A marka B marka değil de Kınık domatesinin satılması hepimizi onure eder." dedi

Üreticilerden Zeki Selek, "Marka olmamız domatesimizin daha değer kazanmasını ve daha iyi satılmasını sağlayacak "diye ekledi ve üreticiler olarak mutlu olduklarını söyledi.