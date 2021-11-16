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Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe başkanlık yarışı başladı

Bu yılın ilk 10 ayında 21 milyar dolara yaklaşan bir ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe başkanlık yarışı başladı.

Genel 16.11.2021, 15:36
Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe başkanlık yarışı başladı

Bu yılın ilk 10 ayında 21 milyar dolara yaklaşan bir ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe başkanlık yarışı başladı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde adaylığını açıklayan Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Koçak, "Alt sektörlerimizle birlikte ortak akıl ile hareket edecek bir vizyonla göreve talibiz. İhracatta birim değerimizi yukarı taşımak öncelikli hedefimiz. Tüm dünyayı potansiyel ihracat pazarı olarak görüyoruz" dedi.

"Her alt sektörün kendine has sorunları var"

Koçak, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe birçok alt sektörün var olduğunu vurgulayarak, “Bütün bilgi birikimimizi, mevcuttaki bütün sivil toplum örgütlerini kapsayacak şekilde sivil toplum örgütleri temsilcileriyle beraber ihracatı geliştirmek, sektör sorunlarını ekibimizle birlikte çözümlemek için bu yola çıktık. Plastik, mineral yağlar, mineral yakıtlar, kozmetik, gübre ve sabun gibi geniş bir yelpazeye sahibiz. Her sektörün kendine has sorunları var. Sadece kuracağımız Yönetim Kurulu Üyeleri ile değil, 51 kişilik genişletilmiş Yönetim Kurulu ile hemen her sektörden temsilci alıp ortak akılla hem ihracatı geliştirmek hem de kilogram bazında değeri artırmayı hedefliyoruz” dedi.

"İhracatta hamallık dönemi sona erecek"

Türkiye’nin özellikle ihracatta büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Koçak, "Ülkemiz lojistik olarak çok iyi bir konumda. Çin kaynaklı tedarik zinciri bozulmuş durumda. Türkiye’ye karşı büyük bir ilgi var. Bu ilgiyi kaçırmamamız lazım. Dolayısıyla gidebildiğimiz en uzaktaki Güney Amerika olsun, Afrika’nın en küçük ülkesi olsun ya da Avustralya olsun. Bu bölgelere daha fazla ihracat yapmalıyız. Alternatif dış pazar potansiyeli olan bütün ülkelerle ilgili ciddi bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Yurt dışına ihracat yapıyoruz ancak kilogram başına ortalama fiyatımızı yükseltmemiz lazım. Tabiri caizse hamallık yapmamamız lazım. Özel dış ürünlere yönelmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İthal girdi, maliyetleri düşmeli"

İhracatçının her zaman istikrarlı kurdan yana olduğunu söyleyen Koçak, "Özellikle madeni yağda yüzde 70’in üzerinde ithal girdi söz konusu. Yerli ve milli üretim vizyonu kapsamında ülkemizde bu gibi ürünleri üretebilir miyiz sorusunun yanıtını arıyoruz. Üretirsek hem ithalatın önünü kesmiş olacağız hem de yerlileşme ve millileşme projesinde maliyeti azaltacağız. Uzun vadede belki de bunu diğer ülkelerin savunma sanayine ihraç edebileceğiz. Bu potansiyel bütün sektörler için var" dedi.

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