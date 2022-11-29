Kimya fabrikasındaki yangın söndürüldü

Adana’da dün akşam kimya fabrikasında başlayan ve sabaha kadar devam eden yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor.

Sarıçam ilçesindeki, Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki zirai tarım ilaçları ve türevlerinin üretildiği kimya fabrikasında dün akşam yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.

Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci yangın bölgesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Fabrika içinde kimyasal malzemelerin bulunduğu bölümde zaman zaman patlamalara da yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle gece kontrol altına alındı. Sabaha karşı ise yangın tamamen söndürüldü. Ekipler fabrikada soğutma çalışması yapıyor. Yangında can kaybı olmazken, büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.