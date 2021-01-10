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Kimsesiz vatandaşa ev sürprizi

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, 43 yaşındaki kimsesiz Murat Vantu’yu yaşadığı metruk binadan kurtararak hayal ettiği yeni konteyner evine yerleştirdi.

Genel 10.01.2021, 09:24 10.01.2021, 09:44
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Kimsesiz vatandaşa ev sürprizi

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, 43 yaşındaki kimsesiz Murat Vantu’yu yaşadığı metruk binadan kurtararak hayal ettiği yeni konteyner evine yerleştirdi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde tek katlı metruk bir binada yıllardır elektriksiz ve eşyasız yaşamını sürdüren ve kimsesi olmayan Murat Vantu’nun (43) konteyner ev hayali gerçek oldu. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Alaattin Mahallesi’nde sağlıksız metruk binayı yıktırıp yerine 21 metrekare büyüklüğünde konteyner ev yaptırdı. Oturma odası, yatak odası, mini mutfak, banyo ve tuvaletin olduğu evin eşyalarını da belediye personeli karşıladı. Başkan Türkyılmaz, Vantu’ya yeni evini gezdirerek anahtarını teslim etti. Vantu, şimdi sıcak bir yuvanın mutluluğunu yaşıyor.

İHA muhabirine konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, mahalle ziyaretleri sırasında fark ettiği Murat Vantu’nun elektriksiz ve eşyasız kaldığı evdeki yaşamının kötü durumda olduğunu söyledi.

"Biz reklam değil, farkındalık olsun diye yapıyoruz"

Türkyılmaz, “Murat kardeşimizin annesi ve babası rahmetli olalı bayağı oldu. Tek başına bir evde yaşıyordu. Mahalle ziyaretlerinde şunu gördük, Murat’ın evinde ne elektrik, ne buzdolabı, ne yatak inanın kötü durumdaydı. Bizde bu alanı yıkarak Murat’a güzel bir ev yapalım dedik. Biz şimdi 3 metre genişliğinde, 7 metre uzunluğunda bir konteyner yaptık. Bu konteyner, 21 metrekare büyüklüğünde, yatak odası, oturma odası, mutfak, banyo ve tuvaleti var. Buradaki tüm eşyaları belediye çalışanları aldı. Belediye çalışanlarına ve başkan yardımcılarına sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü bize unuttuğumuz imeceyi hatırlattı arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Belediye çalışanlarının emeğini görüyoruz. Buradan kızabilir insanlar ‘bir ev yaptı küçücük reklam yapıyor’ diye, inanın reklamında değilim. Sadece bu pandemi döneminde, kış döneminde unutulmasınlar dedik. İnşallah toplumda da bu farkındalık biran önce ilerler, Murat gibi kardeşlerime de bir el uzatır” dedi.

"Sağ olsun başkanım yardım etti"

Oturduğu evin perişan olduğunu ifade eden Murat Vantu ise, “Evim perişandı, viraneydi. Rahat edemiyorsun kendi evin olmadığı zaman. Bir senedir de aşağıda kaldım. Komşular biliyor beni. Sağ olsun başkanım yardım etti. Orayı da yıktı, burayı da yapacağım dedi yaptı. Yatak odam, oturma odası, televizyon, yani var her şey. Soba falan var soğukta durmamak için. Ufo falan almışlar sağ olsunlar. Kış günü bir başımı sokacak yerim var. Buna şükür” diye konuştu.

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