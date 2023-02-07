Kimisi yakınını aramak kimisi de kan vermek için hastaneye koştu

Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan 11 kişi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilmişti. Hastaneye getirilen depremzedelerin ardından hastaneye hem kan vermek hem de yakınlarını aramak için çok sayıda kişi geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili sarsan depremin ardından depremzedeler gece saatlerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilmeye başlanmıştı. Yaralıların hastaneye getirildiğini duyan vatandaşlar da hem kan vermek hem de kaybolan ve haber alamadıkları yakınlarını bulmak için hastaneye akın etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden voleybol müsabakası için Adıyaman’a gelen ve otelde enkaz altında kalan sporcu Selin Karakaya’yı bulma ümidiyle gelen Eray Demirkol, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bulamadığını, diğer hastanelere bakacağını dile getirdi.

Arkadaşının kızı olan 10-12 yaşlarındaki Selin Karakaya’yı aradığını belirten Eray Demirkol, “Adıyaman’dan sabah buraya gelmişler. Sadece bu hastaneye değil, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine de gitmişler. Ben de Bahçeşehir’deydim, yakın olduğu için buraya baktım ama burada yok. Kızın babası arkadaşım. Annesi de oradaydı ama annesinin durumunu bilmiyorum. Babası iyi ama. Sadece kızını arıyor şu anda” açılamasında bulundu.

Herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini söyleyen vatandaş, “Hem kan bağışı için hem de benim görümcem kanser, onun kemoterapi tedavisi için geldik. Bütün herkes elini taşın altına koysun. Biz dünden beri uyku uyumadık, ailecek mahvolduk. Çok üzücü bir şey, herkesin başına gelebilir. Yarım saatlik uykuyla şu an buradayım. İnşallah herkes kurtulur. Oradakilerin Allah yardımcısı olsun, devletimiz zaten elinden gelen her şeyi yapıyor. Battaniyenin, berenin fiyatlarını bir günde uçurmuşlar. Bu insanlık dışı bir şey, böyle olmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Elinden kan vermenin geldiğini belirten Hatice Turgut ise “Kan vereceğiz, elimizden başka bir şey gelmedi, uzak bir yer; gidip gelemiyoruz” dedi.