Kimi yerde yuvarlandı, kimi peşinden koştu

Arnavutköy’de kurban kesimi esnasında yaşanan kazalar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kaçan danaların peşinden koşan, tekme yiyerek düşen vatandaşlar yer aldı.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Arnavutköy’de kurban kesimi yapan vatandaşların yaşadığı kazalar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde bazı kişilerin kurbanlık hayvanı tutmaya çalışırken savrulduğu, kaçan hayvanların peşinden koştuğu ve tekme yiyerek düştüğü anlar yer aldı.