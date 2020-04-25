KİLOSU 7 BİN LİRA! SAĞIM BAŞLADI...

İnsan vücuduna çok sayıda faydası olan arı sütünün sağımına başlandı. Kilosu 7 bin lira olan arı sütü, bağışıklığı güçlendirdiği için yok satıyor.

Genç işçi arıların, ana arı adaylarını ve ana arıları beslemek için üretiği arı sütünün sağımı, çiçeklerin açtığı nisan ayında başlıyor ve ağustosa kadar devam ediyor. Bursa’da arı sütü üretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu yılın ilk hasadını yaptı. Kovanlardan gram gram sağılan arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Korona virüs sebebiyle bu yıl arı sütüne büyük talep var. Kilosu pahalı olmasına rağmen stoklarını tüketen arıcılar bir kaç ay sonra üreteceği arı sütü siparişini de almış bulunuyor.

Arı sütü çok zengin bir madde olup, muhtevâsında protein, karbonhidrat, yağların yanı sıra vitaminler B3, B6, B1, B2, pantotenik asit, folik asit, biotin, mineral maddeler potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, fenolik maddeler, aminoasitler, yağ asitleri, organik asitler bulunuyor.

Bu yılın ilk arı sütü üretimine başladıklarını ifade eden Metin Kaya, "Sabah 7’de iş başı yapıyoruz. Kovanları hazırlıyoruz. Kovanlardan arı sütü dolu çıtaları alıyoruz. Daha sonra bunları tek tek gözlerden çıkartıp hasat ediyoruz. Bu yıl hasat bereketli başladı" dedi.

Arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Mehmet Durgut, "Bu yılın hasadına başladık. 200 kovan arımız var. 8 kişilik ekibimizle çalışıyoruz. 200 kovan arımız var. Günlük 80 kovandan arı sütü alıyoruz. Hedefimiz bunu 100 kovana çıkartmak. Bu yıl 80 kilo üretim yapmayı hedefliyoruz. Bunu sürekli dile getiriyoruz. Arı sütü bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücre yenileyici özelliği var. Özellikle çocukların beyin gelişiminde ve zayıf kalan çocukların gelişiminde çok faydalı bir gıda. İşçi arılar bunu ana arıyı beslemek için yapıyor. Normal arı 42 gün yaşarken, arı sütüyle beslenen ana arı 7 yıl yaşıyor. Çok kuvvetli bir ürün. Arı sütünü gram gram sağıp kilosunu 7 bin liraya satıyoruz. Nisanda başlayan hasat ağustos ayına kadar devam ediyor" şeklinde konuştu.