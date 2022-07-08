Kilis’te kurbanlıklar motosiklet ile taşınıyor

Kilis’te, kurbanlıklarını alan vatandaşlar evlerine motosiklet ile götürüyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de vatandaşların kurbanlık alma telaşı yaşanıyor. Kurbanlık satış alanlarında yoğunluk yaşanırken, küçükbaş kurbanlık alan vatandaşlar, tekneli motosikletler ile evlerine kurbanlıkları götürüyor. Kilis’te küçük baş hayvanın tanesi 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Motosiklet ile kurbanlık taşıyan vatandaşlar, Kurbanlıkları motosiklet ile taşımanın zor olduğunu ancak, evlerine para götürmek için yaptıklarını, kurbanlıkların tanesini 50 TL’den motosiklet ile taşıdıklarını ifade ettiler.