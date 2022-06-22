Kilis’te Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 1. Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı.

7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’ndaki Göç Çalışmaları Sempozyumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sempozyum; İçişleri Bakanlığı, Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ile 7 Aralık Üniversitesi iş birliğiyle düzenleniyor.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, dünya genelinde uluslararası göçmen sayısının iktisadi, siyasi, iklimsel ve diğer sebeplerle arttığını ifade ederek, “2000 yılında toplam göçmen sayısı 173 milyona, 2010 yılında 222 milyona, 2015 yılında 244 milyona, 2020 yılında ise 281 milyona ulaşmıştır” dedi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversite bünyesinde Ortadoğu Araştırmaları ve Uygulama Merkezi adı altında birim kurduklarını ifade ederek, “Bu merkez üzerinden akademik faaliyetlere başladık. İstanbul Üniversitesiyle iş birliği yaparak, çok güzel işler yapmaya başladık. Ağırlıklı olarak, Suriye ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, 2018 yılından bu yana geçici koruma statüsünde Suriyeli sığınmacı kabul etmediklerini ifade ederek, “Buradaki insanların mobilizasyonu ve uyumunu sağlıyoruz. Ülkemizde, 196 farklı uyruktan 1.4 milyon ikamet izinli kişi var. Uluslararası öğrenci olarak gelen var. Evlenmek, yatırımcı olmak, iş kurmak içi gelen; futbolcu ve basketbolcu olduğu için ikamet alan 1.4 milyon kişi var. 3.7 milyon ise geçici sığınmacı olan Suriyeli var” dedi.

Vali Recep Soytürk ise yoğunluk bakamından sığınmacının bulunduğu kentin Kilis olduğunu ifade ederek, “147 bin nüfusumuz var. 91 bin Suriyeli sığınmacı var. 147 bin Türk nüfusumuz var, 91 bin Suriyeli nüfus var. Topladığımız zaman 237 bin kişi yapıyor. Suriyelilerin toplam nüfusa oranı yüzde 38’dir” ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 3 gün sürecek olan sempozyum başladı.