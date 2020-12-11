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Kilis’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında haftasonu sürecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Genel 11.12.2020, 21:57
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Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında haftasonu sürecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Türkiye’de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis’te de başladı. Saat 21.00 itibariyle başlayan ve haftasonu 56 saat sürecek olan kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü, kentte araç ve yaya trafiği tamamen durdu. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Ekiplerin, mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.
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