Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Varank’a “başsağlığı” telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, babası Ali Haydar Varank’ın vefatı nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı telefonla aradı. Ali Haydar Varank’a Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.