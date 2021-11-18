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Kılıçdaroğlu’na CHP’li belediyelerin işten çıkardıklarıyla helalleşme çağrısı

Memur-Sen Konfederasyon Başkanı Ali Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, son seçimlerde göreve gelen CHP’li belediyelerin işten çıkardıkları çalışanlarla helalleşme çağrısında bulundu.

Genel 18.11.2021, 22:24
Kılıçdaroğlu’na CHP’li belediyelerin işten çıkardıklarıyla helalleşme çağrısı

Memur-Sen Konfederasyon Başkanı Ali Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, son seçimlerde göreve gelen CHP’li belediyelerin işten çıkardıkları çalışanlarla helalleşme çağrısında bulundu.

Eskişehir Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Teşkilat Buluşmasına katılan Memur-Sen Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika üyeleri ile bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda konuşan Ali Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Helalleşme’ sözlerine karşı bir çağrıda bulundu.

“Belediye başkanlarınızın işten çıkardığı 754 çalışan ile ilk önce helalleşin”

Yapılan son yerel seçimlerde CHP’nin kazandığı belediyelerde eleman çıkışlarının yapıldığını hatırlatan Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti: “Şimdi burada da karar aldık, bizim sözleşmelerle son şurasıyla çektiğimiz resim, sözleşmelerinin beklentileri konusunda yaptığımız araştırma, oluşturduğumuz kamuoyu bir noktaya kadar bizi taşıdı. Şimdi masada bunu çözüme taşımak için çalışacağız. Bunun içerisinde Odunpazarı Belediyesi başta olmak üzere Antalya’dan tut da Bozüyük’e, Bilecik’e Adana Belediyesine varana kadar özellikle CHP, İYİ Parti ve HDP’li belediyelerin 31 Mart’ta seçimleri aldıktan sonra 31 Aralık’a gelmeden sözleşmelilerin eline iki tane yazı tutuşturup ‘görülen lüzum üzerine sözleşmeniz yenilenmeyecektir’ diyerek güvencesiz bir şekilde sokağa bıraktığı ve işten çıkardığı kamu görevlileri başta olmak üzere bu anlamdaki haksızlığın önüne geçmek için mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu masa burada umarım vesile olacaktır, gayretimiz bunun için. Biz çoğunu yargı kararlarıyla döndürdük. En fazla personel atımını Adana, 468 tane sözleşmeli memuru kapının önüne koydu. Şimdi ana muhalefet partisinin başkanı geçenlerde bir açıklama yaptı, ‘Helalleşeceğiz’ diyor. Ben buradan sendika başkanı olarak kendisine sesleniyorum. Pandemi sürecinde kendisiyle çevrimiçi toplantı yaptık. Başkan, belediye başkanlarınız 754 kişiyi işten attılar, size listeyi gönderiyorum Allah için takipçi olunuz. Siz hiçbir emekçinin ekmeğine dokunulmayacağının garantisi biziz, bunlar için bize gelsin demiştiniz. Ama hala onların hakkı iade edilmedi. Helalleşeceğiz derse, önce o emekçilerden başlasınlar. Onlarla helalleşsinler.”

“24 Kasım’da öğretmenin yüzünü güldürün”

Yapılan toplantıda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün yaklaştığını hatırlatan Ali Yalçın, “24 Kasım’da herkes öğretmenlere ilişkin cümle kuracak. Benim siyaset mekanizmasına, Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza buradan söyleyeceğim, kesinlikle Öğretmenler Günü’nde bir mesaj atmak değil, bir mesaj vermek. Askıda bekleyen, 3 yıldır vaat olarak duran 11. Kalkınma Planı’nda 2023 Eğitim Vizyonu’nda altı çizilen Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclise inmeli ve öğretmenlerin yüzü gülmeli diyoruz” şeklinde konuştu.

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