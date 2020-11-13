Kılıçdaroğlu, Antalya’da muhtarlarla buluştu

Antalya’da muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizin niye bütçeniz yok? Belediyelerin bütçesi var. Sizlere de bir bütçe sağlanması lazım” dedi.

Antalya’da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kundu turizm bölgesindeki bir otelde Kepez ilçesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi. Gün içinde turizmcilerle de toplantı yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, sektörün sorunlarını dinlediğini belirtti.

"Geleceği konuşmalıyız”

Muhtarların da kanaat önderleri olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, muhtarlarla birlikte yaşanan sorunları ele alacaklarını vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Biz bu ülkede hep beraber nasıl huzur içinde yaşarız? bunu konuşacağız. Kısır kavga ve tartışmaları bir kenara bırakmamız lazım. Biz bu ülkede nasıl huzur içerisine yaşayacağız? Hepimizin tek tek sorunları var. Benim de sizin de sorumluluğumuz var. Neyi konuşmalıyız? Geleceği konuşmalıyız. Geçmişte yaşanan yanlışları bilerek kendimize sağlıklı ve tutarlı gelecek inşa etmeliyiz. Bizden sonraki kuşaklar için, evlatlar için güzel bir Türkiye’yi onlara bırakmak zorundayız” dedi.

Türkiye’nin geçmiş dönemde yaşadığı milli mücadelelere değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sıradan bir devlet olmadığını belirtti.

“İşin özü demokrasidir”

Düşüncelerin özgür şekilde söylenebilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Muhtarda, bakkalda, üniversite öğrencisi de söyleyebilmeli. Derdimiz var diyebilmeliyiz. Bu işin özü demokrasidir. Demokrasi aynı zamanda birbirimize tahammül etmektir. Demokrasi hiç beğenmediğimiz aykırı fikirleri rahatlıkla söylenebileceği bir sistemdir” diye konuştu.

“Bu topraklarda ilk muhtarlık seçimi yapıldı”

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bu topraklarla yapılan ilk seçim 1833 yılında yapılan bir muhtarlık seçimidir. Sizin bulunduğunuz makamın, sizin seçiminizin bu topraklarla değerli olduğunu bilmenizi isterim. Bir muhtarlık seçimi 1833 yılında Kastamonu da yapıldı. Muhtarlık kurumu bu kadar değerlidir. Bu kadar değerliyken bugün çok önem veriliyor mu? Hayır” dedi.

Bütüncül bir muhtarlık kanunu olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Milletvekilini seçen irade sizi de seçiyor. O zaman sizin neden bütüncül kanunuz yok. Benim vaat etmem ayrı bir şey. Benim vaat etmemden çok sizin talep etmeniz önemli. Ben sizden bunu istiyorum” diye konuştu.

Muhtarlık seçimleri için birleşik oy pusulaları olması gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, bunu muhtarların talep etmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bunun yapılmaması muhtarlık seçimi ikinci sınıf seçimdir algısı oluşturur. Hiçbir partiye bağlı olmayan kişiler muhtar olmak için yarışıyor. Niye bir muhtarlık evi yok? Ben biliyorum çoğu muhtar kirada oturuyor. Bir muhtarın ihtiyacını karşılanabilmeli. Yardımcı büro personeli size niye verilmiyor? Milletvekilinin 3 tane danışmanı oluyor. Belediye başkanlarının zaten ekibi var. Muhtarda seçimle geliyor ne farkı var. Ona da yardımcı olacak birisi lazım. Biz CHP’li belediyeler olarak büro personeli olmayan muhtarlara bir kişiyi görevlendiriyoruz. Ama bu iradeyi kısıtlar. Belediye başkanını kızdırırsam personeli alır diye düşünür. Bunu kamunun kendisi karşılaması lazım. Bunu biz kanun teklifimize ekliyoruz ama siz talep edin” dedi.

"Sizlere de bir bütçe sağlanması lazım"

Köy tüzel kişiliklerinin kaldırıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bunu niye vermiyorsunuz? Neden malları ellerinden aldınız? Muhtar aynı, köy aynı. İsmi sadece mahalle oldu. Onların iade edilmesi lazım. O yapı olduğu gibi korunuyor zaten. Sizin niye bütçeniz yok? Belediyelerin bütçesi var. Sizlere de bir bütçe sağlanması lazım. Belediye başkanı emlak vergisi topluyor mu? O toplanan emlak vergisinin yüzde 1’ini muhtarlığa ayırmak lazım. Bütçe sahibi olmak aynı zamanda denetlenebilir olmak demektir. Bir kamu kaynağı tahsis ediliyorsa bunun doğru harcanıp harcanmadığı denetlenmesi lazım” diye konuştu.

"Kamu kurumu olarak sayılmıyorlar"

Muhtarların kamu kurumu olarak sayılmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu nedenle belediyeler ve muhtarların iş birliği içinde çalışamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Birliği kurulması gerektiğini de sözlerine ekledi. Muhtarların belediye meclislerine katılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Mahallenizle ilgili belediye bir karar alır ancak sizin haberiniz bile olmaz. Ne olması lazım? O mahalleyle ilgili bir karar alınacaksa muhtar belediye meclisinin o toplantısına katılmalı söz ve oy sahibi olmalı. Bunun için yasanın değişmesi gerekiyor. Kanun sizleri kamu kurumu olarak tanımıyor. Siz kamu kurumu gözükmediğiniz için belediyeler sizlerle işbirliği yapamıyor. Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı. Belediye başkanına, milletvekiline oy veren vatandaş size de oy verdi” ifadelerini kullandı.