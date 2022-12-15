Kiğılı, Türkiye ‘Erkek giyim’ kategorisinde “1 Numaralı Marka” seçildi

Bu sene 13.’sü gerçekleştirilen “AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları” araştırmasında “Erkek giyim” kategorisinde yeniden “1 Numaralı Marka” ödülünün sahibi oldu. Kiğılı, ödülü toplamda 9. kez kazandı.

Kiğılı, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve AKADEMETRE Türkiye tarafından her yıl gerçekleştirilen AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları araştırmasında ‘Erkek giyim’ kategorisinde 1 Numaralı Marka ödülünü kazandı. Önceki yıllardaki başarısını bu yıl da devam ettiren marka, ödülü toplamda 9. kez almayı başardı. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ile Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem’in de hazır bulunduğu ve İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen törende AYD Başkan Yardımcısı Nuri Şapkacı, ödülü Kiğılı CEO’su Sena Suerdem’e takdim etti.

Suerdem’den başarının formülünde “dün, bugün ve yarın” vurgusu

Ödülle ilgili açıklama yapan Sena Suerdem, “Perakende sektöründe faaliyet gösteren markalar için AVM’lerin önemi çok büyük. Bu ekosistem içindeki rekabette başarı olmak da dün yaptığınız, bugün yapmakta olduğunuz ve yarın yapacağınız işlerden geçiyor. Haliyle AVM’ye gelen ziyaretçiyi kendinize çekmek için hizmet kalitenizi her daim üst düzey tutup korumanız gerekiyor. Biz de yurt içinde 200 AVM’de yer alan bir marka olarak ekonomiye istihdam anlamında önemli ölçüde katkı sağlıyoruz. Bunu yaparken de tüketici nezdinde en beğenilen ve tercih edilen marka olmak bizim için en değerli motive kaynağı. Bundan sonra da aynı başarımızı sürdürerek erkek giyim sektöründe ülkemizin bir numaralı markası olmayı sürdüreceğiz” dedi.