Kiğılı, Milano’da podyuma çıktı

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, İtalya’nın moda kenti Milano’da gerçekleştirilen ve gelinlik ile resmi kıyafet özelinde dünyada öncü fuarların başında gelen S Sposaitalia Collezioni Milano Bridal Week’te tek Türk markası olarak podyumdaki yerini aldı.

Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil etmeye devam eden erkek giyim markası Kiğılı, İtalya’nın moda kenti Milano’da 1-4 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen S Sposaitalia Collezioni Milano Bridal Week fuarına katıldı. Kiğılı aynı zamanda dünyanın önde gelen gelinlik ve resmi kıyafet fuarları arasında bulunan Milano Bridal Week’te bulunan tek Türk markası oldu. Almanya, Belçika, Fransa ve Portekiz gibi 20’ye yakın ülkeden sadece İtalya’daki seçkin 95 markanın bulunduğu fuarda yer alan marka, arka planda Türk kültürünü yansıtan motiflerin yansıtıldığı podyumda 95 parçadan oluşan “Ceremony” koleksiyonunu sergilerken fuara özel hazırlanan 500 parçadan oluşan smokin, koleksiyonuyla da büyük beğeni topladı.

Kiğılı’dan toplam 500 parçayla Milano çıkarması

İtalya’da modanın kenti Milano’da gerçekleştirilen dünyaca ünlü Milano Bridal Week’te yer almaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Kiğılı olarak sadece yurt içinde değil, yurt dışında da önemli noktalarda etkin olmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. İtalya ve moda denince akla gelen ilk yerlerden olan Milano da onlardan biri. Moda alanında öncü ülkelerden toplam 95 farklı markanın içinde tek Türk markası olarak yer almak da bizim için gurur verici. Fuar için özenle hazırladığımız 95 parçalık özel Ceremony koleksiyonumuzla podyumda yer alarak düğün organizasyonlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan smokin ve aksesuarlarımızı tanıttık. Ayrıca defile esnasında arka plana yansıttığımız ve Türk kültürünü betimleyen motiflerin işlendiği görüntüler de, koleksiyonumuzla birlikte katılımcılardan büyük beğeni topladı. Ceremony koleksiyonun yanında 500 parçadan oluşan smokin, smokin ayakkabısı, fular, yelek, papyon, düğün töreni gömleği ve aksesuarları da xx alanında ziyaretçilerden tam not aldı” dedi.